Нацбанк снова ощутимо ослабил гривню

24 марта, 2020, 09:29

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни в отношении доллара еще на 38 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс на 24 марта установлен на уровне 28,11 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,24. По состоянию на 23 марта курс был 29,63 гривни.