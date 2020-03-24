Нацбанк снова ощутимо ослабил гривню
24 марта, 2020, 09:29
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни в отношении доллара еще на 38 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс на 24 марта установлен на уровне 28,11 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,24. По состоянию на 23 марта курс был 29,63 гривни.
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