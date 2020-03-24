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Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине подтвердили еще 2 случая инфицирования коронавирусом

На Тернопольщине подтвердили еще 2 случая инфицирования коронавирусом

В Тернопольской области лабораторно подтвердили четыре случая заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает в Facebook ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины".

"По состоянию на 17:10 24.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2 в материале от двух человек", - говорится в сообщении.

Всего лабораторно подтверждены в Тернопольской области 4 случая заболевания COVID-19.

 

 

 

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