На Тернопольщине подтвердили еще 2 случая инфицирования коронавирусом

24 марта, 2020, 19:29

В Тернопольской области лабораторно подтвердили четыре случая заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает в Facebook ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины".

"По состоянию на 17:10 24.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2 в материале от двух человек", - говорится в сообщении. Всего лабораторно подтверждены в Тернопольской области 4 случая заболевания COVID-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine