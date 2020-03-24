На оккупированной Луганщине в течение недели от пневмонии умерли 9 человек, - Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса не обнаружено. При этом скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в том числе военных, переполнены больными с высокой температурой", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания. На прошлой неделе только в 7 горбольнице Луганска от якобы "обычной пневмонии" умерли девять человек.
"По заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки, присущие COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах", - говорится в сообщении.
- Напомним, Ляшко заявил, что динамика инфицирования коронавирусом в Украине увеличивается.
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