 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа оккупированной Луганщине в течение недели от пневмонии умерли 9 человек, - Минобороны

На оккупированной Луганщине в течение недели от пневмонии умерли 9 человек, - Минобороны

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях скрывают информацию о большом количестве больных в инфекционных отделениях медучреждений

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса не обнаружено. При этом скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в том числе военных, переполнены больными с высокой температурой", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания. На прошлой неделе только в 7 горбольнице Луганска от якобы "обычной пневмонии" умерли девять человек.

"По заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки, присущие COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах", - говорится в сообщении.

  • Напомним, Ляшко заявил, что динамика инфицирования коронавирусом в Украине увеличивается.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать