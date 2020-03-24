На оборудках из Госрезерва сделали свой бизнес десятки мародеров, - Клименко об отсутствии масок и другого медоборудования

24 марта, 2020, 08:30

По состоянию на 2019 г. в Госрезерве были миллионы медицинских масок, десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, тысячи ручных дыхательных аппаратов

Об этом народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко написала в Facebook.

"Вниманию премьера Дениса Шмыгаля. В подчинении Кабинета министров есть Госрезерв, который должен быть подушкой безопасности для украинцев в сложные времена эпидемий, войн, голода и т.д., и стоит украинцам сотни миллионов в год. Украинцы десятилетиями платят за Госрезерв только на случай вот таких ситуаций, как коронавирус ", - заявила Клименко.

Она напомнила, что на 2019 г. в Госрезерве были миллионы медицинских масок, десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, тысячи ручных дыхательных аппаратов, тонны спирта и много другого медицинского оборудования.

"Передайте это все в больницы, если оно есть!", - призывает правительство Клименко.

Она считает, что после преодоления коронавируса Госрезерв подлежит тотальной реформе, потому что давно не выполняет своей функции.

"Десятилетиями из Госрезерва воруют миллионы долларов, на оборудках этого предприятия сделали свой бизнес десятки нечистых на руку дельцов и мародеров", - добавила Клименко.