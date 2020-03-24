На коронавирус протестировано почти 1,3 тыс. киевлян, - Кличко

24 марта, 2020, 12:25

1297 киевлян проверено на коронавирус. За 23 марта COVID-19 обнаружили у 4 жителей города

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Количество больных коронавирусом в столице за прошедшие сутки увеличилось на 4 человека. Таким образом, в Киеве уже 28 лабораторно подтвержденных случаев на коронавирус", - заявил Кличко.

Протестировано этой болезнью 1297 киевлян. Подавляющее большинство киевлян, которые заболели, привезли эту инфекцию из-за рубежа.

Кличко отметил, что тревожность ситуации в том, что каждый день в Украине спецрейсами прибывают десятки тысяч украинцев из Европы. Большинство из них приезжает спецрейсами или в аэропорт "Борисполь", или на Киевский вокзал.