На коронавирус протестировано почти 1,3 тыс. киевлян, - Кличко
24 марта, 2020, 12:25
1297 киевлян проверено на коронавирус. За 23 марта COVID-19 обнаружили у 4 жителей города
Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Количество больных коронавирусом в столице за прошедшие сутки увеличилось на 4 человека. Таким образом, в Киеве уже 28 лабораторно подтвержденных случаев на коронавирус", - заявил Кличко.
Протестировано этой болезнью 1297 киевлян. Подавляющее большинство киевлян, которые заболели, привезли эту инфекцию из-за рубежа.
Кличко отметил, что тревожность ситуации в том, что каждый день в Украине спецрейсами прибывают десятки тысяч украинцев из Европы. Большинство из них приезжает спецрейсами или в аэропорт "Борисполь", или на Киевский вокзал.
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