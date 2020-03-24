На Донетчине двум местным депутатам вручили подозрение из-за организации "референдума" в 2014 году, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители сообщили о подозрении двум депутатам Мироновского поселкового совета Донецкой области за содействие в организации псевдореферендума в 2014 году.
Сообщается, что депутаты в апреля 2014 года добровольно способствовали организации и проведению незаконного голосования за создание так называемой "ДНР".
"Вопреки законодательству Украины на внеочередной сессии сельсовета они приняли решение о проведении фейкового волеизъявления и призвали жителей Донецкой области прийти на участки сепаратистов", - рассказали в СБУ.
Депутатам сообщили о подозрении по 1 ч. Ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-