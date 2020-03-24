24 марта, 2020, 17:16

Депутаты Мироновского совета способствовали проведению незаконного референдума в 2014 году за создание "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители сообщили о подозрении двум депутатам Мироновского поселкового совета Донецкой области за содействие в организации псевдореферендума в 2014 году.

Сообщается, что депутаты в апреля 2014 года добровольно способствовали организации и проведению незаконного голосования за создание так называемой "ДНР".

"Вопреки законодательству Украины на внеочередной сессии сельсовета они приняли решение о проведении фейкового волеизъявления и призвали жителей Донецкой области прийти на участки сепаратистов", - рассказали в СБУ.

Депутатам сообщили о подозрении по 1 ч. Ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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