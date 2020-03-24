На австрийском курорте власти замалчивали случай COVID-19, пока туристы играли в пинг-понг рот-в-рот

24 марта, 2020, 12:48

На австрийском курорте Ишгль в Тироле власти замалчивали случаи коронавируса у персонала отеля. В результате это привело к вспышке инфекции

Об этом сообщает CNN.

Вспышка коронавируса распространилась за пределы провинции Тироль и всей страны из-за того, что во время эпидемии продолжались развлечения для туристов. Ситуация прояснилась, когда чиновники выяснили, что происходит в некоторых барах и клубах курорта в Ишгле: отдыхающие играли в так называемый пивной пинг-понг. Игра заключалась в том, чтобы ловить шарики для пинг-понга ртом из пивных бокалов. Эти же шары затем передавались другим людям оральным путем.

Кроме того, 7 марта, у бармена ресторана "Кицлоке" подтвердили коронавирус. При этом в медицинском центре Тироля сообщили, что "причин для беспокойства - нет". В дальнейшем установили, что бармен, будучи инфицированным, контактировал с 22 людьми.

CNN сообщает, что в ответ на запрос, представители правительства провинции утверждали, что не медлили с мерами. Однако телекомпания приводит комментарии людей, которые подцепили коронавирус в Австрии именно в то время.

Курорт Ишгль в Австрии ежегодно привлекает 500 тыс. туристов, среди которых политики и знаменитости. Горнолыжный курорт расположен в Тироле и является важнейшим экономическим центром региона.

По данным CNN, с более чем 1400 случаев, зарегистрированных, в частности, в Дании, 298 человек заразились в Австрии и только 61 случай был связан с поездкой в Италию, которая до сих пор является наиболее пострадавшей страной в Европе.

Норвежский институт здравоохранения подтвердил, что по состоянию на 20 марта 862 с 1742 случаев захврювання в стране были "подхвачены" за рубежом, 549 из них прослеживаются в Австрию.