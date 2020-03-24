Мировой экономике через коронавирус грозит хуже рецессия, чем в 2009 году, - МВФ

24 марта, 2020, 10:27

Мировой экономике угрожает "серьезный удар", который может быть даже больше, чем в 2009 году, из-за пандемии коронавируса

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает AFP.

В обращении к министрам финансов стран "Большой двадцатки", она призвала развитые экономики оказать большую поддержку странам с низким уровнем дохода.

По ее словам, МВФ готов "задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов".

Георгиева предупредила, что прогноз по росту мировой экономики в 2020 году "является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже"