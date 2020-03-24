 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинистр экономики обновил ранее пустую декларацию: три авто, миллионные счета и квартира в РФ

Министр экономики обновил ранее пустую декларацию: три авто, миллионные счета и квартира в РФ


фото: agropolit
Недавно назначенный на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко дополнил данные в своей декларации. Ранее он подал фактически пустой документ

Новая декларация обнародована на сайте Нацагентства по противодействию коррупции.

В обновленном документе министр указал квартиру в Киеве площадью 89,60 кв. м, которая принадлежит жене министра Светлане и 2 его сыновьям - Максиму и Матвею.

Петрашко также обладает гаражом площадью 11 кв. м в городе Стрый (Львовская область) и 50% жилого дома площадью 76,1 кв. м во Львове, совладельцем этого дома указан Петрашко Мирослав Викторович.

Кроме этого, министр задекларировал паркоместо в Киеве площадью 10,8 кв. м (дата вступления в права - 17.01.2006).

Также Петрашко вместе с женой Светланой и сыновьями Максимом и Матвеем обладают жилым домом площадью 409,2 кв. м в селе Романков Обуховского района Киевской области (дата вступления в права - 03.11.2011). В селе Романков жена министра владеет земельным участком площадью 0,15 га.

Она также является совладельцем квартиры (33,3%) площадью 109,1 кв. м в РФ (33,34% принадлежат Артуру Позднякову, 33,3% - Анжелике Поздняковой).

Новый министр задекларировал часы Vacheron Constantin, и коллекцию ювелирных изделий Chopard (кольцо, серьги, подвеска с драгоценными камнями и кулон), которые принадлежат его жене.

Игорь Петрашко владеет автомобилями: Suzuki Vitara S (2016 выпуска), LAND ROVER (модель RANGE ROVER SPORT 2017 выпуска) и MITSUBISHI OUTLANDER 2006 года выпуска.

В 2019 году он получил 13,67 млн грн зарплаты в "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, а также - около 12 454 грн процентов в ПриватБанке и Укргазбанка.

Петрашко имеет открытые счета в Укргазбанка (27699 грн и 880 долларов) и Сбербанка (13023 грн), в ПриватБанке - имеет на счету 986 141 грн, а его жена - 24 322 грн соответственно.

Кроме этого, министр хранит 808157 долларов в американском банке Morgan Stenley, на 15 764 долларов в него открыт совместный счет с женой в Citibank в Нью-Йорке.

Также министр экономики задекларировал 510 тыс. долларов и 1,05 млн грн наличности, а его жена - 480 тыс. долларов и 1,6 млн грн.

Согласно декларации, ценных бумаг в собственности Петрашко и его семьи нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать