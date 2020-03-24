Министр экономики обновил ранее пустую декларацию: три авто, миллионные счета и квартира в РФ

24 марта, 2020, 10:55

Недавно назначенный на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко дополнил данные в своей декларации. Ранее он подал фактически пустой документ

Новая декларация обнародована на сайте Нацагентства по противодействию коррупции.

В обновленном документе министр указал квартиру в Киеве площадью 89,60 кв. м, которая принадлежит жене министра Светлане и 2 его сыновьям - Максиму и Матвею.

Петрашко также обладает гаражом площадью 11 кв. м в городе Стрый (Львовская область) и 50% жилого дома площадью 76,1 кв. м во Львове, совладельцем этого дома указан Петрашко Мирослав Викторович.

Кроме этого, министр задекларировал паркоместо в Киеве площадью 10,8 кв. м (дата вступления в права - 17.01.2006).

Также Петрашко вместе с женой Светланой и сыновьями Максимом и Матвеем обладают жилым домом площадью 409,2 кв. м в селе Романков Обуховского района Киевской области (дата вступления в права - 03.11.2011). В селе Романков жена министра владеет земельным участком площадью 0,15 га.

Она также является совладельцем квартиры (33,3%) площадью 109,1 кв. м в РФ (33,34% принадлежат Артуру Позднякову, 33,3% - Анжелике Поздняковой).

Новый министр задекларировал часы Vacheron Constantin, и коллекцию ювелирных изделий Chopard (кольцо, серьги, подвеска с драгоценными камнями и кулон), которые принадлежат его жене.

Игорь Петрашко владеет автомобилями: Suzuki Vitara S (2016 выпуска), LAND ROVER (модель RANGE ROVER SPORT 2017 выпуска) и MITSUBISHI OUTLANDER 2006 года выпуска.

В 2019 году он получил 13,67 млн грн зарплаты в "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, а также - около 12 454 грн процентов в ПриватБанке и Укргазбанка.

Петрашко имеет открытые счета в Укргазбанка (27699 грн и 880 долларов) и Сбербанка (13023 грн), в ПриватБанке - имеет на счету 986 141 грн, а его жена - 24 322 грн соответственно.

Кроме этого, министр хранит 808157 долларов в американском банке Morgan Stenley, на 15 764 долларов в него открыт совместный счет с женой в Citibank в Нью-Йорке.

Также министр экономики задекларировал 510 тыс. долларов и 1,05 млн грн наличности, а его жена - 480 тыс. долларов и 1,6 млн грн.

Согласно декларации, ценных бумаг в собственности Петрашко и его семьи нет.

Напомним, 17 марта Рада назначила министром экономики Игоря Петрашко, который до 2013 года работал в "Сбербанк России", а с апреля 2013 года - в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Журналистка программы "Схемы" Наталья Седлецкая заявила, что новый министр экономики Игорь Петрашко предоставил ложную информацию о своем имуществе, в частности, не не задекларировал имение под Киевом. Декларация министра была почти пустой.