Минобороны призвало волонтеров и людей с медицинским опытом присоединиться к борьбе с короновирусом
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Армия имеет самый большой и самый эффективный опыт сотрудничества с военнослужащими запаса, волонтерами, простыми гражданами в условиях, когда потребность в таком сотрудничестве во время российской агрессии на востоке нашего государства стояла наиболее остро. Для медицинской службы Вооруженных Сил пока важна мобилизация не только материальных, но прежде всего человеческих ресурсов - все неравнодушные граждане, которые имеют опыт работы по направлениям эпидемиология, инфекционные болезни, анестезиология, фармация, терапия, представители других дефицитных и узкопрофильных медицинских специальностей могут внести свой вклад в общегосударственное дело", - говорится в обращении, распространенном пресс-службой Министерства обороны.
В ведомстве предоставили ссылки, по которым нужно заполнить форму, чтобы присоединиться к "ВСУ в борьбе с коронавирусом".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-