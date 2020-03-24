Минобороны призвало волонтеров и людей с медицинским опытом присоединиться к борьбе с короновирусом

24 марта, 2020, 17:57

Минобороны Украины призвало военнослужащих запаса, волонтеров, людей с опытом работы в медицинской сфере, студентов-медиков, к "совместной работе" со случаями и подозрениями на COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Армия имеет самый большой и самый эффективный опыт сотрудничества с военнослужащими запаса, волонтерами, простыми гражданами в условиях, когда потребность в таком сотрудничестве во время российской агрессии на востоке нашего государства стояла наиболее остро. Для медицинской службы Вооруженных Сил пока важна мобилизация не только материальных, но прежде всего человеческих ресурсов - все неравнодушные граждане, которые имеют опыт работы по направлениям эпидемиология, инфекционные болезни, анестезиология, фармация, терапия, представители других дефицитных и узкопрофильных медицинских специальностей могут внести свой вклад в общегосударственное дело", - говорится в обращении, распространенном пресс-службой Министерства обороны.

В ведомстве предоставили ссылки, по которым нужно заполнить форму, чтобы присоединиться к "ВСУ в борьбе с коронавирусом".

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