Коронавирус: Зеленский попросил у Китая дополнительные тест-системы, оборудование и лекарства
24 марта, 2020, 17:26
Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Китая в Украине Фань Сяньжуном
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский выразил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с коронавирусом, а также в обмене информацией с китайскими медиками.
"Глава государства отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса", - сообщили в ОП.
Также президент обратился к правительству Китая с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь - необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.
- Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.
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