 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: Зеленский попросил у Китая дополнительные тест-системы, оборудование и лекарства

Коронавирус: Зеленский попросил у Китая дополнительные тест-системы, оборудование и лекарства


фото: Офіс президента
Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Китая в Украине Фань Сяньжуном

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский выразил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с коронавирусом, а также в обмене информацией с китайскими медиками.

"Глава государства отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса", - сообщили в ОП.

Также президент обратился к правительству Китая с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь - необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

  • Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать