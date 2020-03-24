Коронавирус: Зеленский попросил у Китая дополнительные тест-системы, оборудование и лекарства

24 марта, 2020, 17:26

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский выразил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с коронавирусом, а также в обмене информацией с китайскими медиками.

"Глава государства отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса", - сообщили в ОП.

Также президент обратился к правительству Китая с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь - необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.

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