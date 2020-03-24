Коронавирус: в Испании за минувшие сутки погибли более 500 человек

24 марта, 2020, 13:24

Количество смертельных случаев от коронавируса в Испании за сутки выросло на 514 человек

Об этом сообщает SkyNews.

Сообщается, что общее количество смертей от вируса в стране достигла 2696. Кроме того, за день коронавируса заразились более 6 тыс. испанцев. Больницы в стране испытывают большие трудности из-за постоянного наплыва критических пациентов.

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По данным университета Джона Хопкинса, количество инфицированных COVID-19 в Испании составляет более 35 тыс. человек.

Как известно, в Италии вторые сутки фиксируют уменьшение количества смертей от вируса. Более того, в итальянской Ломбардии выписали из больницы первого пациента, у которого подтвердили инфекцию еще 21 февраля.