Коронавирус: в Испании за минувшие сутки погибли более 500 человек
Об этом сообщает SkyNews.
Сообщается, что общее количество смертей от вируса в стране достигла 2696. Кроме того, за день коронавируса заразились более 6 тыс. испанцев. Больницы в стране испытывают большие трудности из-за постоянного наплыва критических пациентов.
Читайте также: Коронавирус распространяется в Испании быстрее, чем в Италии, - El Pais
По данным университета Джона Хопкинса, количество инфицированных COVID-19 в Испании составляет более 35 тыс. человек.
Как известно, в Италии вторые сутки фиксируют уменьшение количества смертей от вируса. Более того, в итальянской Ломбардии выписали из больницы первого пациента, у которого подтвердили инфекцию еще 21 февраля.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-