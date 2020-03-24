Коронавирус в Украине: в Днепропетровскую область привезли 8 тыс. экспресс-тестов

24 марта, 2020, 17:42

В Днепропетровскую область доставили 8 тыс. экспресс-тестов для диагностики коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"Накануне в Украину из Китая прилетело большое количество тестов для определения коронавируса и средств индивидуальной защиты... Врачи Днепропетровской области получили для исследований 8 тыс. экспресс-тестов, тест-системы для ПЦР, маски, респираторы и другие средства индивидуальной защиты. Вскоре ожидаем из Китая дополнительные поставки", - сказал председатель Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко

Так, область получила тесты, которые определяют новый штамм вируса методом полимеразной цепной реакции, 5,1 тыс. масок и 200 респираторов для медиков. Отмечается, что полученные средства поступят в госпитальные базы и службы экстренной медицинской помощи области.