Коронавирус в Украине: в Днепропетровскую область привезли 8 тыс. экспресс-тестов
Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.
"Накануне в Украину из Китая прилетело большое количество тестов для определения коронавируса и средств индивидуальной защиты... Врачи Днепропетровской области получили для исследований 8 тыс. экспресс-тестов, тест-системы для ПЦР, маски, респираторы и другие средства индивидуальной защиты. Вскоре ожидаем из Китая дополнительные поставки", - сказал председатель Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко
Так, область получила тесты, которые определяют новый штамм вируса методом полимеразной цепной реакции, 5,1 тыс. масок и 200 респираторов для медиков. Отмечается, что полученные средства поступят в госпитальные базы и службы экстренной медицинской помощи области.
- Кабинет министров во время заседание 20 марта принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях и городе Киеве из-за вспышки коронавируса.
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