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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: Епифаний предложил храмы ПЦУ как помещения для инфицированных

Коронавирус в Украине: Епифаний предложил храмы ПЦУ как помещения для инфицированных

Православная церковь Украины готова предоставить свои помещения для больных и тех, кто нуждается в обследовании

Об этом заявил Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"Помещения, которые есть в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении", - сказал он.

Митрополит подчеркнул, что так будет в епархиях по всей Украине, где есть такая возможность и необходимость.

Епифаний напомнил о временах Революции Достоинства, когда Свято-Михайловский Златоверхий собор и трапезный храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова приютили борцов за правду.

"Поэтому и этот непростой период пройдем бок о бок вместе", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

  • Православная церковь Украины разрешает проведение богослужений в храмах только священниками и церковнослужителями и певчими, а верующих призывает участвовать дистанционно.
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