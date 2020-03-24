Коронавирус в Украине: Епифаний предложил храмы ПЦУ как помещения для инфицированных
Об этом заявил Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.
"Помещения, которые есть в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении", - сказал он.
Митрополит подчеркнул, что так будет в епархиях по всей Украине, где есть такая возможность и необходимость.
Епифаний напомнил о временах Революции Достоинства, когда Свято-Михайловский Златоверхий собор и трапезный храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова приютили борцов за правду.
"Поэтому и этот непростой период пройдем бок о бок вместе", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.
- Православная церковь Украины разрешает проведение богослужений в храмах только священниками и церковнослужителями и певчими, а верующих призывает участвовать дистанционно.
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