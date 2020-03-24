Коронавирус: в лоукостера Ryanair не ожидают возобновления полетов до лета
Об этом заявил исполнительный директор компании Майкл ПроьЛири, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По словам О'Лири, Ryanair останавливает большинство своих рейсов с 31 марта. При этом компания предложила свои самолеты всем правительствам ЕС для эвакуационных рейсов и транспортировки лекарств, медицинского оборудования и продовольствия.
"Поскольку границы Европы становятся перегруженными или закрытыми, жизненно важно, чтобы Ryanair сыграла свою роль в обеспечении жизненно важными лекарства и поставками продовольствия", - заявил О'Лири.
Также Ryanair отметили, что пассажиры, рейсы которых были отменены в связи с закрытием границ, получат электронное письмо с описанием дальнейших действий в течение одной-двух недель.
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