Коронавирус: в лоукостера Ryanair не ожидают возобновления полетов до лета

24 марта, 2020, 17:15

Лоукостер Ryanair не ожидает возобновления рейсов до июня в связи с распространением коронавируса

Об этом заявил исполнительный директор компании Майкл ПроьЛири, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам О'Лири, Ryanair останавливает большинство своих рейсов с 31 марта. При этом компания предложила свои самолеты всем правительствам ЕС для эвакуационных рейсов и транспортировки лекарств, медицинского оборудования и продовольствия.

"Поскольку границы Европы становятся перегруженными или закрытыми, жизненно важно, чтобы Ryanair сыграла свою роль в обеспечении жизненно важными лекарства и поставками продовольствия", - заявил О'Лири.

Также Ryanair отметили, что пассажиры, рейсы которых были отменены в связи с закрытием границ, получат электронное письмо с описанием дальнейших действий в течение одной-двух недель.