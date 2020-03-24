Коронавирус: в Черновицкой области госпитализировали четыре ребенка с подозрением на заражение

24 марта, 2020, 12:07

В Черновицкий областной детской больнице за последние сутки госпитализировали четыре ребенка с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрации в Facebook.

"В областной детской клинической больнице за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19. Всего на лечении здесь находятся 14 человек: 5 с диагнозом "коронавирус", остальные с подозрением на него. Двое матерей и трое их детей, у которых COVID -19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов", - говорится в сообщении.

В Черновицкой ОГА отметили, что все остальные имеют температуру, нарушение состояния и получают необходимое лечение.