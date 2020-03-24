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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Черновицкой области госпитализировали четыре ребенка с подозрением на заражение

Коронавирус: в Черновицкой области госпитализировали четыре ребенка с подозрением на заражение


фото: reuters
В Черновицкий областной детской больнице за последние сутки госпитализировали четыре ребенка с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрации в Facebook.

"В областной детской клинической больнице за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19. Всего на лечении здесь находятся 14 человек: 5 с диагнозом "коронавирус", остальные с подозрением на него. Двое матерей и трое их детей, у которых COVID -19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов", - говорится в сообщении.

В Черновицкой ОГА отметили, что все остальные имеют температуру, нарушение состояния и получают необходимое лечение.

В областной клинической больнице сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него. Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих заболеваний находится на кислородной терапии.

Новых больных за последние сутки в этой больнице не госпитализировали.

  • Напомним, в Украине зафиксировано уже 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

 

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