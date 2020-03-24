Коронавирус распространяется в Испании быстрее, чем в Италии, - El Pais
Об этом сообщает испанская газета El Pais.
В Италии наиболее проблемными являются три региона - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономных сообществах, в которых раньше она не фиксировалась.
"Мы находимся в фазе роста влияния вируса, и такая ситуация продлится некоторое время", - заявил глава испанского Сообщества эпидемиологии Пере Годоя.
Отметим, за прошедшие сутки в Испании было зарегистрировано 462 летальных исходов у пациентов с коронавирусом - это наибольшее количество за сутки с начала эпидемии в стране. В стране заразились вирусом 29 тыс. 68 человек, 1804 человека умерли.
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