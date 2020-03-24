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Espreso.tvОбществоКоронавирус обнаружили у военнослужащих НАТО в Афганистане

Коронавирус обнаружили у военнослужащих НАТО в Афганистане


фото: reuters
Коронавирус COVID-19 обнаружен у четырех военнослужащих миссии НАТО в Афганистане

Об этом сообщает вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Вадим Пристайко в Twitter.

По его словам, все больные военнослужащие находятся изоляции.

"У украинских миротворцев этой миссии признаков коронавируса пока не обнаружено. Желаем всем здоровья, а больным выздороветь", - добавил Пристайко.

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