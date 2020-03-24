Коронавирус обнаружили у военнослужащих НАТО в Афганистане
24 марта, 2020, 17:58
Коронавирус COVID-19 обнаружен у четырех военнослужащих миссии НАТО в Афганистане
Об этом сообщает вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Вадим Пристайко в Twitter.
По его словам, все больные военнослужащие находятся изоляции.
"У украинских миротворцев этой миссии признаков коронавируса пока не обнаружено. Желаем всем здоровья, а больным выздороветь", - добавил Пристайко.
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