Холодно, солнечно и сухо: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 25 марта

24 марта, 2020, 15:45

В среду, 25 марта, температура воздуха в Украине ночью будет -2...- 8°C, днем +4...+7°C, на юге страны будет теплее - до +12°C

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Март подходит к концу, но погода пока достаточно холодная. Антициклон и в дальнейшем будет определять погоду практически всей Украины. Будет сухо и солнечно. В южной части близость атмосферного фронта может нагнать облака, но без каких-либо осадков. Словом, везде сухая воздушная масса в Украине. Температура воздуха ближайшей ночью оставаться еще низкой: -2...- 8 градусов. Днем температура воздуха уже немножко повысится, ожидается +4...+7 градусов", - рассказала Диденко.

Синоптик отметила, что в южных областях воздух прогреется до +11°C, а в Крыму достигнет +12°C.

С северо-востока ожидается умеренный ветер, в южной части порывы могут достигать штормовых показателей.

В Киеве 25 марта будет сухо, солнечно, ночью - с морозом до -3°C, днем потеплеет до +6°C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb