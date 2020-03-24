Холодно, солнечно и сухо: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 25 марта
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Март подходит к концу, но погода пока достаточно холодная. Антициклон и в дальнейшем будет определять погоду практически всей Украины. Будет сухо и солнечно. В южной части близость атмосферного фронта может нагнать облака, но без каких-либо осадков. Словом, везде сухая воздушная масса в Украине. Температура воздуха ближайшей ночью оставаться еще низкой: -2...- 8 градусов. Днем температура воздуха уже немножко повысится, ожидается +4...+7 градусов", - рассказала Диденко.
Синоптик отметила, что в южных областях воздух прогреется до +11°C, а в Крыму достигнет +12°C.
С северо-востока ожидается умеренный ветер, в южной части порывы могут достигать штормовых показателей.
В Киеве 25 марта будет сухо, солнечно, ночью - с морозом до -3°C, днем потеплеет до +6°C.
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