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Espreso.tvОбществоКГГА запретила работать МАФам, которые продают шаурму и кофе

КГГА запретила работать МАФам, которые продают шаурму и кофе

Киевская администрация усилила ограничительные меры в столице для предотвращения распространения коронавируса, запретив работу МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков

Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на протокол постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, по запрету работы МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков и т.д., а также о запрете реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажи кофейных напитков", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что городские власти попросили Нацакадемию медицинских наук направить в столичные больниці инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике для оказания квалифицированной медпомощи больным COVID-19.

В КГГА отметили, что решения Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС являются обязательными для исполнения.

  • 1297 киевлян проверені на коронавирус. За 23 марта COVID-19 обнаружили у 4 жителей города.
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