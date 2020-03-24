КГГА запретила работать МАФам, которые продают шаурму и кофе
Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на протокол постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, по запрету работы МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков и т.д., а также о запрете реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажи кофейных напитков", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что городские власти попросили Нацакадемию медицинских наук направить в столичные больниці инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике для оказания квалифицированной медпомощи больным COVID-19.
В КГГА отметили, что решения Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС являются обязательными для исполнения.
- 1297 киевлян проверені на коронавирус. За 23 марта COVID-19 обнаружили у 4 жителей города.
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