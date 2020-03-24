КГГА запретила работать МАФам, которые продают шаурму и кофе

24 марта, 2020, 18:52

Киевская администрация усилила ограничительные меры в столице для предотвращения распространения коронавируса, запретив работу МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков

Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на протокол постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, по запрету работы МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков и т.д., а также о запрете реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажи кофейных напитков", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что городские власти попросили Нацакадемию медицинских наук направить в столичные больниці инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике для оказания квалифицированной медпомощи больным COVID-19.

В КГГА отметили, что решения Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС являются обязательными для исполнения.