КГГА ввела в столице масочный режим на ряде объектов
24 марта, 2020, 18:53
"Главному управлению Национальной полиции Украины в городе Киеве районным в городе Киеве государственным администрациям ввести на территории города Киева обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте", - сообщили в КГГА.
Масочный режим ввели в административных и производственных помещениях, а также на транспорте
Об этом говорится в решении исполнительного комитета КГГА.
Согласно документу, масочный режим вводится с 23 марта до отдельного распоряжения.
"Главному управлению Национальной полиции Украины в городе Киеве районным в городе Киеве государственным администрациям ввести на территории города Киева обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте", - сообщили в КГГА.
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