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Espreso.tvОбществоКГГА ввела в столице масочный режим на ряде объектов

КГГА ввела в столице масочный режим на ряде объектов

Масочный режим ввели в административных и производственных помещениях, а также на транспорте

Об этом говорится в решении исполнительного комитета КГГА.

Согласно документу, масочный режим вводится с 23 марта до отдельного распоряжения.

"Главному управлению Национальной полиции Украины в городе Киеве районным в городе Киеве государственным администрациям ввести на территории города Киева обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте", - сообщили в КГГА.

 

 

 

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