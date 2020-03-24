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Espreso.tvОбществоКарантин в Украине: киевские медики будут ездить на работу на автомобилях Рады

Карантин в Украине: киевские медики будут ездить на работу на автомобилях Рады


фото: Facebook Ольги Туній
Пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний заявила, что киевские медики будут ездить на работу на автомобилях ВР

Об этом она написала на странице в Facebook.

"Медицинским учреждениям Киева, которые определены для госпитализации лиц с признаками COVID-19, передано 25 машин из автопарка парламента. Такую инициативу главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова поддержали руководители всех комитетов ВР, а также некоторые сети АЗС, которые готовы обеспечить атомобили топливом: SOCAR Energy Ukraine выделяет 10 тыс. литров горючего, Сеть АЗС UPG - 12,5 тыс. литров горючего, KLO -12,5 тыс. литров горючего", - написала пресс-секретарь.

Председатель ВР Дмитрий Разумков также приобрел на нужды больниц 5,8 тыс. литров топлива. Общее количество горючего - более 40 тыс. литров.

Туний отметила, что автомобили будут использоваться в 7 медицинских учреждениях, определенных для госпитализации лиц с признаками COVID-19: КНП "Александровская клиническая больница города Киева", КНП "Киевская городская клиническая больница №4", КНП "Киевская городская клиническая больница №9", КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница", КНП "Киевская городская детская клиническая больница №1", КНП "Киевская городская детская клиническая больница №2", Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины".

  • Напомним, OKKO Group профинансирует дополнительные 20 тысяч  перевозок врачей во время карантина.

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