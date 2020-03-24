Карантин в Украине: киевские медики будут ездить на работу на автомобилях Рады
Об этом она написала на странице в Facebook.
Председатель ВР Дмитрий Разумков также приобрел на нужды больниц 5,8 тыс. литров топлива. Общее количество горючего - более 40 тыс. литров.
Туний отметила, что автомобили будут использоваться в 7 медицинских учреждениях, определенных для госпитализации лиц с признаками COVID-19: КНП "Александровская клиническая больница города Киева", КНП "Киевская городская клиническая больница №4", КНП "Киевская городская клиническая больница №9", КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница", КНП "Киевская городская детская клиническая больница №1", КНП "Киевская городская детская клиническая больница №2", Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины".
- Напомним, OKKO Group профинансирует дополнительные 20 тысяч перевозок врачей во время карантина.
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