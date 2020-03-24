Качура уверяет, что конфликта между его коллегами из фракции и Ермаком нет

24 марта, 2020, 09:22

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура уверяет, что конфликта между его коллегами из фракции и главой Офиса президента Андреем Ермаком не существует

Об этом говорится в комментарии Качури для "Радио Свобода" после заявления соратницы Елизаветы Ясько.

Качура заявил, что часть депутатов резко отреагировали на документ об изменениях в процессе Минских переговоров только потому, что узнали о нем раньше, чем состоялась встреча с Ермаком.

"Слили в интернет на несколько дней раньше запланированной встречи. Это вызвало шквал эмоций со стороны отдельных наших народных депутатов из-за того, что это стало для них неожиданностью. Поэтому и сложилась ситуация, что обращение опубликовали. Потом, когда мы встретились с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, - я был в числе депутатов, которые присутствовали, около 15 депутатов было, - он объяснил логику всего документа. он рассказал свою стратегию: что за чем будет происходить, измены там нет, никто за стол переговоров не будет сажать террористические организации . Их вообще хотят отстранить от этого процесса и заменить нормальными украинскими гражданами как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории, которые пользуются уважением ", - сказал Качура.

Он добавил, что Россия по-прежнему остается стороной переговоров.

По его словам, те депутаты, которые критически относились к этому, потом сказали, что поддерживают. Возможно, еще кто-то при своем мнении остался, но диалог состоялся. И это было не односторонне. Качура отметил, что во фракции есть только определенные коммуникационные проблемы, а проблемы раскола на группы нет.

Напомним, народный депутат фракции "Слуга народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько называет новые Минские договоренности Ермака российской ловушкой.

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