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Espreso.tvОбществоГосударственный долг Украины сократился до 44% от ВВП, - Шмыгаль

Государственный долг Украины сократился до 44% от ВВП, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Размер государственного долга Украины относительно валового внутреннего продукта снизился до 44,3%

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в фейсбуке.

"Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильными позициями, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%", - заметил Шмыгаль.

Заметим, что еще в начале 2020 года размер государственного долга Украины оценивали на уровне 50% ВВП. В 2018 году этот показатель составлял около 61%.

 

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