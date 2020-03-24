Государственный долг Украины сократился до 44% от ВВП, - Шмыгаль

24 марта, 2020, 16:56

Размер государственного долга Украины относительно валового внутреннего продукта снизился до 44,3%

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в фейсбуке.

"Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильными позициями, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%", - заметил Шмыгаль.

Заметим, что еще в начале 2020 года размер государственного долга Украины оценивали на уровне 50% ВВП. В 2018 году этот показатель составлял около 61%.