Генерал Забродский передал реанимационное оборудование от Фонда Порошенко в инфекционную больницу Днипра

24 марта, 2020, 17:00

Комплект медицинского реанимационного оборудования, приобретенного на средства Фонда Порошенко, передал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" генерал-лейтенант Михаил Забродский в городскую клиническую больницу N21 в Днипре

Среди оборудования для инфекционной реанимации, в частности, монитор пациента, который стоит более 200 тыс. грн, шприцевой насос, отсос хирургический, пульсоксиметры и ларингоскопы. 21-я больница в Днипре специализируется на инфекционных заболеваниях, поэтому она первой примет удар в случае стремительного распространения коронавирусной болезни, пишет сайт партии "ЕС".

"Фонд передал оборудование, которое крайне необходимо для наших пациентов, особенно для отделения интенсивной терапии. Это и монитор пациента, и пульсоксиметры, и ларингосокоп, и шприцевой дозатор. Пульсоксиметр - это прибор, который надевается на палец пациента и через минуту показывает насыщение кислородом его крови. Это очень важно. Мы очень благодарны Михаилу Забродскому и Фонду за помощь", - отметил главный врач 21-й больницы Николай Турчин.

"Благотворительный Фонд Порошенко" - это та организация, которая действует. Мой визит не единичный. Многие депутаты разъехались в другие регионы с соответствующей помощью, которую Фонд предоставляет профильным больничным учреждениям для борьбы с коронавирусом. Мы будем стараться поддерживать контакт с больницей, и если еще возникнет дополнительная необходимость, то всегда готовы подставить плечо и протянуть руку помощи", - отметил генерал Забродский.

Сегодня Фонд Порошенко также передал партию реанимационного медицинского оборудования во Львовский областной госпиталь. Также в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи уже заработали первые аппараты искусственной вентиляции легких, которые были полностью восстановлены за счет Фонда Порошенко по просьбе медучреждения. Марина Порошенко, которая побывала в больнице, рассказала, что сейчас в мире существует огромная конкуренция за медицинское оборудование и поставка новых аппаратов занимает не менее двух месяцев. Всего в Киевской больнице за счет Фонда Порошенко "оживут" 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Уже в ближайшие дни несколько партий оборудования будут переданы в медицинские учреждения в других областях Украины.