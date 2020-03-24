Фонсека пытается перетянуть в "Рому" талантливого бразильца из "Шахтера"
24 марта, 2020, 15:25
Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека хочет видеть в итальянской "Роме" бразильского полузащитника дончан Маркоса Антонио
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport .
По информации издания, Маркос Антонио является приоритетной целью римлян на позицию центрального полузащитника, поскольку соответствует требованиям главного тренера Паулу Фонсеки, ранее тренировавшего "Шахтер".
Португалец хотел, чтобы 19-летний бразилец перешел в "Рому" еще летом, когда он возглавил итальянский клуб. Также римляне пытались приобрести хавбека в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Маркос Антонио сыграл за донецкий клуб 20 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
- 18 марта стало известно, что "Шахтер" согласился отпустить 19-летнего украинского футболиста Михаила Мудрика в итальянскую "Рому" за 2 млн евро.
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