Фонсека пытается перетянуть в "Рому" талантливого бразильца из "Шахтера"

24 марта, 2020, 15:25

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека хочет видеть в итальянской "Роме" бразильского полузащитника дончан Маркоса Антонио

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport .

По информации издания, Маркос Антонио является приоритетной целью римлян на позицию центрального полузащитника, поскольку соответствует требованиям главного тренера Паулу Фонсеки, ранее тренировавшего "Шахтер".

Португалец хотел, чтобы 19-летний бразилец перешел в "Рому" еще летом, когда он возглавил итальянский клуб. Также римляне пытались приобрести хавбека в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Маркос Антонио сыграл за донецкий клуб 20 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.