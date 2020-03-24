Фонд Порошенко передал во Львов партию медицинского оборудования для лечения коронавируса

24 марта, 2020, 12:17

Фонд Порошенко передал первую партию реанимационного оборудования и медицинской аппаратуры для Львовского областного госпиталя инвалидов войн и репрессированных им. Ю.Липы

Об этом сообщили народные депутаты от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка во время передачи оборудования, передает Еспресо.TV.

"Это медицинское оборудование, которое используется в реанимации тогда, когда пациенты имеют проблемы с дыханием. Это огромный перечень медицинского оборудования, которое мы привезли от Фонда Петра Порошенко на Львовщине, в эту больницу, которая станет базовой для приема больных. Также мы будем оказывать помощь и многим другим больницам. Мы столкнулись с тем, что, предоставляя такую помощь по всей Украине, нет элементарного - аппаратов искусственной вентиляции легких, а у врачей нет обычных масок или халатов. Поэтому я хочу поблагодарить Фонд Петра Порошенко за такую помощь и Олега Михайловича Синютку и других львовских депутатов "Европейской солидарности" за то, что есть внимание к врачам. И хочу обратить внимание всего общества и всех благотворителей, к кому бы они ни принадлежали, какие политические силы бы не представляли, Украина очень часто встает перед вызовом, когда все мы должны быть сильнее, чем, к сожалению, порой бывает сильнее наше государство. Так, в 2014 году, когда началась агрессия и то же самое происходит сейчас. Потому что, когда мы вместе, мы можем победить и агрессора и любой вирус ", - сказал Княжицкий.

В перечне, в частности, аспираторы, мониторы пациента, шприцевые помпы, ларингоскопы, пульсоксиметры, которые необходимы при лечении пациентов с осложнениями коронавирусной болезни.

"Львовский областной госпиталь инвалидов войн и репрессированных им. Ю.Липы" - это основное медучреждение области, в котором оказывается специализированная медицинская помощь инвалидам и ветеранам войн. С 2014 г. госпиталь стал центром медицинской, психологической и физической реабилитации участников антитеррористической операции, в нем функционирует электронный Реестр демобилизованных участников АТО области.

"Сегодня очень важно, чтобы все неравнодушные объединили свои усилия перед бедой, которая пришла на нашу землю. И сегодня мы, представители "Европейской солидарности", с помощью Фонда Петра Порошенко имеем возможность для Львовщины передать закупленные необходимые вещи, которые точно лучше подготовят и этот госпиталь, и всю систему здравоохранения к встрече с тем вызовом, пандемией, которая сегодня пришла и во Львовскую область, и на всю Украину. Я убежден, что такой хороший пример сегодня богатых, обеспеченных, влиятельных людей, должен быть поддержан по всей Украине. И все общество должно объединиться в борьбе с угрозой, которая пришла на нашу землю. И мы обязательно победим. И украинцы будут здоровыми и счастливыми", - сказал Синютка.

Напомним, на днях Киевская городская клиническая больница скорой помощи получила 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были полностью восстановлены за счет Фонда Порошенко. Как отметила Марина Порошенко во время передачи оборудования, закупка новых аппаратов из-за пандемии в мире существенно затруднена и занимает не менее двух месяцев. Больница предложила оперативно провести восстановление имеющегося оборудования, которое теперь полностью готово для проведения интенсивной терапии больным коронавирусом.

"Хотел выразить благодарность нашим друзьям. Мы неоднократно встречаем вызовы. Сейчас, к сожалению, есть люди, которые больны коронавирусной инфекцией. Благодаря волонтерам, благодаря депутатам мы привезли сегодня все, что нужно для оказания медицинской помощи больным", - сказал заместитель генерального директора "Львовский областной госпиталь инвалидов войн и репрессированных им. Ю.Липы" Роман Середич.

В ближайшие дни больницы еще несколько областей Украины получат медицинское оборудование от Фонда Порошенко.