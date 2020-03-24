Еще один случай COVID-19 обнаружили в "Борисполе"

24 марта, 2020, 11:21

Женщина несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Как отмечается, все же женщину направили в больницу.

"Лицо, у которой экспресс-тест оказался положительным, прилетела в аэропорт "Борисполь" эвакуационным рейсом из одной из стран ЕС. Эта пассажирка, гражданка Украины, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. После разъяснительной работы по поводу необходимости дальнейшего медицинского обследования ее направили в одну из больниц столицы", - говорится в сообщении.

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За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 10,7 тысячи человек.