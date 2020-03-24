ЕС согласовал начало переговоров о вступлении двух стран в Союз
Об этом сообщает написал глава Европарламента Давид Сасолли в Twitter.
Комментируя разблокирование начала переговоров, Сасолли отметил, что Евросоюз сейчас нуждается в "крепких связях с соседями как никогда".
"Хорошие новости в тяжелые времена: министры по делам ЕС дали добро на переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии. Европарламент всегда поддерживал европейское будущее Западных Балкан. Сейчас нам нужны прочные связи с нашими соседями как никогда", - написал глава ЕП.
Some good news in difficult times: EU affairs ministers gave their ok for accession talks with Albania and North Macedonia. Leaders should follow. @Europarl_EN has always supported the Western Balkan's European future. We need strong bonds with our neighbours, now more than ever.- David Sassoli (@EP_President) March 24, 2020
Напомним, 2 марта рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии подтвердила Еврокомиссия. До этого переговоры заблокировал президент Франции Эммануэль Макрон.
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