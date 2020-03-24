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Espreso.tvОбществоЕС согласовал начало переговоров о вступлении двух стран в Союз

ЕС согласовал начало переговоров о вступлении двух стран в Союз


фото: reuters
Министры по делам Европейского союза дали добро на начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Об этом сообщает написал глава Европарламента Давид Сасолли в Twitter.

Комментируя разблокирование начала переговоров, Сасолли отметил, что Евросоюз сейчас нуждается в "крепких связях с соседями как никогда".

"Хорошие новости в тяжелые времена: министры по делам ЕС дали добро на переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии. Европарламент всегда поддерживал европейское будущее Западных Балкан. Сейчас нам нужны прочные связи с нашими соседями как никогда", - написал глава ЕП.

Напомним, 2 марта рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии подтвердила Еврокомиссия. До этого переговоры заблокировал президент Франции Эммануэль Макрон.

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