ЕС согласовал начало переговоров о вступлении двух стран в Союз

24 марта, 2020, 18:12

Министры по делам Европейского союза дали добро на начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Об этом сообщает написал глава Европарламента Давид Сасолли в Twitter.

Комментируя разблокирование начала переговоров, Сасолли отметил, что Евросоюз сейчас нуждается в "крепких связях с соседями как никогда".

"Хорошие новости в тяжелые времена: министры по делам ЕС дали добро на переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии. Европарламент всегда поддерживал европейское будущее Западных Балкан. Сейчас нам нужны прочные связи с нашими соседями как никогда", - написал глава ЕП.

Some good news in difficult times: EU affairs ministers gave their ok for accession talks with Albania and North Macedonia. Leaders should follow. @Europarl_EN has always supported the Western Balkan's European future. We need strong bonds with our neighbours, now more than ever. - David Sassoli (@EP_President) March 24, 2020

Напомним, 2 марта рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии подтвердила Еврокомиссия. До этого переговоры заблокировал президент Франции Эммануэль Макрон.