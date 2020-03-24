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Espreso.tvОбществоДополнительный эвакуационный чартер из Израиля в Украину совершат 27 марта, - МИД

Дополнительный эвакуационный чартер из Израиля в Украину совершат 27 марта, - МИД

Дополнительный чартерный рейс Тель-Авив - Киев (Борисполь) для эвакуации украинцев из Израиля запланирован на 27 марта

Об сообщил в Facebook посольство Украины в Израиле.

"Обращаем Ваше внимание, что 27.03.2020 года в 08:10 авиакомпания SkyUp Airlines осуществляет дополнительный чартерный рейс PQ946 по маршруту Тель-Авив - Киев (Борисполь)", - говорится в сообщении.

В посольстве рекомендуют гражданам Украины воспользоваться этой возможностью, поскольку все больше стран вводят более строгие карантинные меры, что скоро сделает полностью невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок.

Билеты на рейс можно забронировать на сайте авиакомпании по ссылке.

  • Напомним, ранее сообщалось, что последний чартерный рейс Тель-Авив–Киев (Борисполь) для эвакуации украинцев из Израиля запланирован на утро 26 марта.

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