Держите дистанцию Клуб Бекхэма сменил эмблему в знак борьбы с коронавирусом
24 марта, 2020, 13:41
Футбольный клуб "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм, сменил эмблему в знак борьбы с коронавирусом
Фото нового клубного логотипа опубликовал ESPN в twitter.
На новой эмблеме американского клуба цапли, стоявших в центре, были разведены в разные стороны. Сделано это было для продвижения правила соблюдения дистанции между людьми, стало актуальным во время пандемии коронавируса.
Нынешний розыгрыш главного футбольного турнира США - чемпионата MLS (Главной лиги футбола) пока приостановлен из-за пандемии.
Новый логотип:
As a result of the coronavirus, Inter Miami CF have altered their logo by separating the two white herons to embrace social distancing. pic.twitter.com/vhEUhw1x4E- ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020
старая эмблема
- Напомним, 24 марта тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью устроился волонтером в Лондоне и разносит товары первой необходимости пожилым людям.
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