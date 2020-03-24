 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДержите дистанцию Клуб Бекхэма сменил эмблему в знак борьбы с коронавирусом

Держите дистанцию Клуб Бекхэма сменил эмблему в знак борьбы с коронавирусом


фото: Getty Images
Футбольный клуб "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм, сменил эмблему в знак борьбы с коронавирусом

Фото нового клубного логотипа опубликовал ESPN в twitter.

На новой эмблеме американского клуба цапли, стоявших в центре, были разведены в разные стороны. Сделано это было для продвижения правила соблюдения дистанции между людьми, стало актуальным во время пандемии коронавируса.

Нынешний розыгрыш главного футбольного турнира США - чемпионата MLS (Главной лиги футбола) пока приостановлен из-за пандемии.

Новый логотип:

старая эмблема

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать