День в зоне ООС: оккупанты применили запрещенные минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие

24 марта, 2020, 18:41

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщил штаб ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершено четыре обстрела: вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм - 4 мины; рядом с Крымским - из 82-мм минометов - 10 мин и вооружения БМП-1; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм - 11 мин и станкового противотанкового гранатомета.

Сегодня, 24 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Подразделения Объединенных сил, обороняясь, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.