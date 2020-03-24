День в зоне ООС: оккупанты применили запрещенные минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие
Об этом сообщил штаб ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершено четыре обстрела: вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм - 4 мины; рядом с Крымским - из 82-мм минометов - 10 мин и вооружения БМП-1; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм - 11 мин и станкового противотанкового гранатомета.
Сегодня, 24 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Подразделения Объединенных сил, обороняясь, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-