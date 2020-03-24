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Espreso.tvОбществоCovid-19 может выживать на поверхностях более двух недель: в кабинах лайнера Diamond Princess найдено вирус

Covid-19 может выживать на поверхностях более двух недель: в кабинах лайнера Diamond Princess найдено вирус


фото: reuters
Исследователи считают, что новый вид коронавируса может жить на поверхностях более двух недель

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на исследование CDC.

Исследователи заявили, что в кабинах на зараженном круизном судне Diamond Princess был найден коронавирус, несмотря на то, что после выхода пассажиров прошло более двух недель.

Так, ученые считают, что Covid-19 может выжить до 17 дней, как это было на поверхностях лайнера после отъезда пассажиров, у которых было зафиксировано заболевание.

Ранее исследователи сообщали, коронавирус может оставаться на поверхностях - таких, как металл, стекло или пластик - в течение девяти дней.⁠ ⁠Также Covid-19 может оставаться жизнеспособным в воздухе - до 3 часов, на медной поверхности - до 4 часов, на картоне - до 24 часов, а на пластике и нержавеющей стали - до 2-3 дней.

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