Covid-19 может выживать на поверхностях более двух недель: в кабинах лайнера Diamond Princess найдено вирус

24 марта, 2020, 11:29

Исследователи считают, что новый вид коронавируса может жить на поверхностях более двух недель

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на исследование CDC.

Исследователи заявили, что в кабинах на зараженном круизном судне Diamond Princess был найден коронавирус, несмотря на то, что после выхода пассажиров прошло более двух недель.

Так, ученые считают, что Covid-19 может выжить до 17 дней, как это было на поверхностях лайнера после отъезда пассажиров, у которых было зафиксировано заболевание.

Ранее исследователи сообщали, коронавирус может оставаться на поверхностях - таких, как металл, стекло или пластик - в течение девяти дней.⁠ ⁠Также Covid-19 может оставаться жизнеспособным в воздухе - до 3 часов, на медной поверхности - до 4 часов, на картоне - до 24 часов, а на пластике и нержавеющей стали - до 2-3 дней.