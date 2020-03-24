Чрезвычайное положение нужно, потому что многие люди нарушают условия карантина, - заместитель Авакова
Об этом Иван Варченко заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.
"На сегодняшний день уже почти все страны Европы приняли меры чрезвычайного положения", - заявил советник министра.
По его словам, Украина сейчас не готова принять факт необходимости принятия чрезвычайного положения.
"Нас ждет одинаковый рост количества и тех, кто заболел, и тех, кто умер", - заявил Варченко и отметил, что ЧП будет убедительным для украинцев, когда распространение болезни ускорится.
Варченко отметил, что чрезвычайное положение нужно потому, что существует много людей, которые нарушают условия карантина.
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