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Espreso.tvОбществоЧрезвычайное положение недопустимо, оно убьет нашу экономику, - нардеп Синютка

Чрезвычайное положение недопустимо, оно убьет нашу экономику, - нардеп Синютка

Зеленский обладает всей полнотой власти в стране, у него и свое правительство, и монобольшинство, и правоохранительные органы. Такой власти не было ни у одного президента, и ее достаточно для эффективного противодействия эпидемии коронавируса и без введения режима чрезвычайного положения

Об этом в эфире канала "Еспресо" заявил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка.

"Внедрение чрезвычайного положения точно добьет нашу экономику", - убежден народный депутат.

По его словам, поскольку власть за 10 дней карантина не предложила никакого плана по спасению экономики, то, пожалуй, стоит отбросить на второй план политические споры и спасать страну вместе. В частности, «Европейская Солидарность» разработала законопроект, который предусматривает компенсаторные меры как для местного самоуправления, которое недополучит средства путем предоставления льгот для бизнеса, так и меры для государственного бюджета, который нужно перераспределить в соответствии с ситуацией с коронавирусом.

В то же время Синютка заверил, что внеочередную сессию нельзя созывать для того, чтобы решать другие вопросы, не касающиеся спасения экономики или противодействия пандемии. Цинично выглядят попытки под видом борьбы с коронавирусом протянуть в парламенте изменения в закон об украинском языке, которые не только откладывают его введение на несколько лет, но и возвращают в наш телеэфир российское телевидение.

«На фоне коллапса экономики и власти, Зеленский запланировал подписание капитулянтских документов в Минске о фактическом признании террористов ОРДЛО. Поэтому, введение чрезвычайного положения для Зеленского - это не борьба с эпидемией коронавируса, это попытка обезопасить себя против политических протестов из-за капитулянской позиции в отношении России и запустить маховик репрессий против лидеров оппозиции. Власть ускользает из рук Зеленского, и он хочет удержать ее репрессивными методами», - отметил депутат.

По мнению Олега Синютки, Зеленскому лучше послушать главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава и ввести карантин на политические решения, не начинать никаких политических репрессий и делать все для объединения всей страны в преодолении эпидемии коронавируса.

 

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