 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧеловек, который облизывал ворота мечети в Иране, умер от COVID-19

Человек, который облизывал ворота мечети в Иране, умер от COVID-19


фото: facebook.com/raisavperde
Журналист, который не верил в эпидемию и облизывал ворота мечети, умер 24 марта

Об этом сообщает YJC.

Хамед Джалали обвинял правительство в намеренном запугивании граждан коронавирусом, чтобы повлиять на результаты выборов, а также признался, что сам хотел бы заразиться "ради хайпа". Это он сказал, оказавшись в больнице с температурой.

"Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпонуть", - написал журналист. В итоге это оказался коронавирус, от которого журналист через несколько дней умер.

Сейчас Иран находится на 6 месте среди стран по количеству заразившихся.

 

 

"

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать