Человек, который облизывал ворота мечети в Иране, умер от COVID-19

24 марта, 2020, 18:34

Журналист, который не верил в эпидемию и облизывал ворота мечети, умер 24 марта

Об этом сообщает YJC.

Хамед Джалали обвинял правительство в намеренном запугивании граждан коронавирусом, чтобы повлиять на результаты выборов, а также признался, что сам хотел бы заразиться "ради хайпа". Это он сказал, оказавшись в больнице с температурой.



"Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпонуть", - написал журналист. В итоге это оказался коронавирус, от которого журналист через несколько дней умер.

Сейчас Иран находится на 6 месте среди стран по количеству заразившихся.

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