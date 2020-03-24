Человек, который облизывал ворота мечети в Иране, умер от COVID-19
24 марта, 2020, 18:34
Хамед Джалали обвинял правительство в намеренном запугивании граждан коронавирусом, чтобы повлиять на результаты выборов, а также признался, что сам хотел бы заразиться "ради хайпа". Это он сказал, оказавшись в больнице с температурой.
Журналист, который не верил в эпидемию и облизывал ворота мечети, умер 24 марта
Об этом сообщает YJC.
Хамед Джалали обвинял правительство в намеренном запугивании граждан коронавирусом, чтобы повлиять на результаты выборов, а также признался, что сам хотел бы заразиться "ради хайпа". Это он сказал, оказавшись в больнице с температурой.
"Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпонуть", - написал журналист. В итоге это оказался коронавирус, от которого журналист через несколько дней умер.
Сейчас Иран находится на 6 месте среди стран по количеству заразившихся.
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