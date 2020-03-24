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Espreso.tvОбществоБюджет Киева сократят более чем на 1,5 млрд грн, - Киевсовет

Бюджет Киева сократят более чем на 1,5 млрд грн, - Киевсовет


фото: kmr.gov.ua
В связи с уменьшением поступлений из-за коронавируса, Киевсовет пересмотрит бюджет города в сторону сокращения

Об этом сообщил депутат Киевсовета и заместитель председателя комиссии по вопросам собственности Михаил Будилов в Facebook.

По его словам, в четверг Киевсовет планирует существенно сократить местный бюджет. Основная причина этого - снижение поступлений в связи с коронавирусом и принятие новых законов. Депутат отметил, что мэр Виталий Кличко предлагает сократить доходную часть бюджета по общему фонду на 1,394 млрд грн, а по специальному - на 221 млн грн.

"Расходы уменьшаются на капитальный ремонт учреждений образования, здравоохранения и спортивной отрасли, реконструкцию парков и скверов, приобретение социальных квартир, строительство дорог и освещение", - добавил Будилов.

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