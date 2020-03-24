Больной COVID-19 легендарный партнер Шевченко по "Милану" рассказал, как борется с болезнью
Об этом Мальдини заявил в видеообращении в Instagram.
Мальдини, который является техническим директором "Милана", поблагодарил всех, кто выразил поддержку ему и его сыну, который также заразился коронавирусом.
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"У нас все хорошо, мы должны излечиться от этого вируса в течение недели. Спасибо за вашу любовь, которой никогда не бывает много. Также я хочу поблагодарить всех врачей, медсестер, работников сферы здравоохранения, жандармов и сотрудников правоохранительных органов, которые противостоят этой чрезвычайной ситуации с максимальным профессионализмом и настоящей мужественностью. Вы заставляете нас гордиться тем, что мы итальянцы ", - сказал Мальдини.
- 21 марта знаменитый футболист итальянского "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль сдали положительный тест на коронавирус .
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