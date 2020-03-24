Боевики перестали пропускать жителей ОРДЛО на оккупированную территорию, - ГПСУ
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Сообщается, что командующий Объединенных сил с начала действия ограничительных мер на КПВВ выдал разрешения 429 лицам. Однако с 21 марта фиксируется прекращение пропуска пророссийскими вооруженными формированиями.
"Боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую серую зону. За указанный период пограничники обеспечили возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких человек, среди которых были те, кто имел документы о зарегистрированном месте жительства на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.
Таким образом, пограничники отмечают, что оккупационная власть не гарантирует пропуск граждан Украины, у которых есть чрезвычайная потребность в пересечении линии разграничения.
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