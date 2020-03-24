Благодаря чему украинская экономика росла в 2019 году: НБУ назвал основные драйверы

24 марта, 2020, 11:59

Основным фактором роста экономики Украины в 2019 году на 3,2% оставался внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины.

Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 11,9% после их увеличения на 9,3% в 2018 году. Потребление поддерживали прежде всего значительные темпы роста заработных плат и пенсий. Этому также способствовали достаточно высокие потребительские настроения населения, а также замедление инфляции.

В то же время потребление государственного сектора уменьшилось (на 4,9%). Это обусловлено прежде всего ожидаемо сдержанной фискальной политикой правительства в период пиковых выплат по внешним обязательствам государства.

Весомым фактором экономического роста оставалась также инвестиционная активность. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 14,2%, отметили в НБУ.

Физические объемы экспорта товаров и услуг после незначительного снижения в 2018 году заметно выросли в прошлом году - на 6,7%. Впрочем, темпы роста импорта уступали экспорту. В результате отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП существенно уменьшился - до -0,4 п.п. по сравнению с -2,3 п.п. в 2018 году, говорится в комментарии.

Напомним, украинская экономика в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросла на 3,2% . В 2018 году этот показатель был 3,4% (по сравнению с 2017-м).