Бессмертный: если Украина на видеоконференции ТКГ предложит людей в Консультативный совет, вряд ли Зеленский до нового года добудет президентом

24 марта, 2020, 21:47

Об этом он сказал во время программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"С моей точки зрения и президент Зеленский и руководитель Офиса Ермак, они заглотнули русскую наживку, и теперь ее или вырвут вместе с потрохами, или их за эту наживку будут вести. Если они будут противиться, их будут очень сильно хлестать. Надо понять, что от Нормандской встречи, этот повод на президента Зеленского руками Андрея Ермака наброшен и с него сорваться очень трудно", - сказал Бессмертный.



Он напомнил судьбу Януковича, где ситуация была гораздо проще и не была такой сложной внутри государства.

"Если же завтра на видеоконференции будет объявлен список людей, которых якобы украинская сторона предлагает в состав Консультативного совета, могу вам сказать, что я уверен, что вряд ли Зеленский до нового года добудет президентом", - сказал дипломат.

По его словам, ситуация будет развиваться для команды Зеленского катастрофически.



"Теперь к тому, что бы я рекомендовал делать, потому что на самом деле для президента ситуация очень сложная. И у него так: или повод ему наденет украинский народ, или повод будет тянуть Кремль. Отсюда выбор у него - найти "конструктивную" альтернативу. Такой альтернативой может быть работа с депутатами, действующими, которые находятся при должностях, потому что они были выбраны в 2010 году и никто не лишал мандата депутата местных советов, добавьте сюда городских, сельских и поселковых голов избранных. Добавьте сюда тех, кто работал в органах местного самоуправления", - рассказал Бессмертный.

По его мнению, сейчас Банковой надо искать возможные альтернативы.

"Есть момент, который мог бы спасти ситуацию. Это предложить другое, альтернативное видение решения ситуации по реинтеграции Донбасса. Отойти от этой концепции вообще. Предложить новый концепт, который бы назывался "Безопасное сосуществование" и кардинально поменять подходы, тактику и стратегию украинской делегации на этих переговорах", - заявил Бессмертный.

Дипломат считает. что опасность заключается в том, что вряд ли Андрей Ермак, как оператор этого процесса, способен оставаясь при должностях изменить шаги.

"Я прогнозирую очень неприятное развитие сценария для украинской делегации в ТКГ. Там неплохо в ситуации, когда ты в союзниках присутствующей в воздухе Германии и Франции и непонятно с какой позицией ОБСЕ. А когда сегодня Париж и Берлин находятся на стороне российской стороны, то украинской делегации туго будет, это очевидно", - сказал он.

Его беспокоит другой вопрос: общество не слышало ни одной фамилии, которая обсуждалась бы в эту делегацию.

"Это значит, что наша сторона не будет готова сформировать список. Далее ситуация будет идти по российскому сценарию. Они скажут: вы не можете дело делать, вы слово дали, но его не выполняете. Будут выкручивать руки, имея серьезный аргумент с такими визави как Ермак, президент Зеленский. Ситуация, в первую очередь, неприятная для них, потому что для меня непонятно, а какой же выбор президенту Зеленскому завтра сделать", - подытожил дипломат.