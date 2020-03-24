 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБельгия испытывает на больных четыре стратегии лечения коронавируса

Бельгия испытывает на больных четыре стратегии лечения коронавируса


фото: reuters
Бельгия станет одной из европейских стран, которые проводят клинические испытания методов лечения коронавируса Covid-19 непосредственно в больницах на госпитализированных пациентах с их согласия

Об этом сообщает бельгийское издание The Brussels Times.

"Во время испытания методики 3200 пациентам, которые госпитализированы с коронавирусом в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Великобритании, Германии, Испании и Франции, будут предложены четыре антивирусных лекарственных препарата. Целью исследования является выяснить эффективность и безопасность четырех экспериментальных стратегий терапии, которые разработаны на основе современной научной литературы и могут дать результат в лечении Covid-19", - говорится в сообщении.

Среди лекарственных препаратов, которые будут использоваться во время эксперимента, антивирусные лекарства lopinavir и Remdesivir, использовавшиеся для лечения ВИЧ/СПИД и лихорадки Эбола, соответственно, в сочетании с антималярийных препаратами Hydroxychloroquine и Ritonavir, которые также использовались в борьбе с ВИЧ/СПИД.

Читайте также: Председатель Еврокомиссии: вакцина от коронавируса может быть доступна уже осенью

Во время испытания будут использованы результаты медицинских исследований во время борьбы с другими разновидностями коронавируса - SARS и MERS, а также на опыте и исследованиях Covid-19 в Китае. Главная цель таких усилий - в режиме реального времени исследовать эффективность предложенной методики терапии и быстро корректировать ее для достижения наилучших результатов в лечении пациентов.

Перечисленные выше четыре лечебных препарата включены ВОЗ в перечень приоритетных лекарств, рекомендованных к использованию в поисках методов лечения Covid-19.

Читайте также: В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса

Как сообщалось, по состоянию на утро 24 марта в мире уже более 380 тысяч человек инфицированы Covid-19, 16 558 человек умерли, выздоровели 102 429 пациентов.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать