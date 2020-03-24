Бельгия испытывает на больных четыре стратегии лечения коронавируса

24 марта, 2020, 15:18

Бельгия станет одной из европейских стран, которые проводят клинические испытания методов лечения коронавируса Covid-19 непосредственно в больницах на госпитализированных пациентах с их согласия

Об этом сообщает бельгийское издание The Brussels Times.

"Во время испытания методики 3200 пациентам, которые госпитализированы с коронавирусом в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Великобритании, Германии, Испании и Франции, будут предложены четыре антивирусных лекарственных препарата. Целью исследования является выяснить эффективность и безопасность четырех экспериментальных стратегий терапии, которые разработаны на основе современной научной литературы и могут дать результат в лечении Covid-19", - говорится в сообщении.

Среди лекарственных препаратов, которые будут использоваться во время эксперимента, антивирусные лекарства lopinavir и Remdesivir, использовавшиеся для лечения ВИЧ/СПИД и лихорадки Эбола, соответственно, в сочетании с антималярийных препаратами Hydroxychloroquine и Ritonavir, которые также использовались в борьбе с ВИЧ/СПИД.

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Во время испытания будут использованы результаты медицинских исследований во время борьбы с другими разновидностями коронавируса - SARS и MERS, а также на опыте и исследованиях Covid-19 в Китае. Главная цель таких усилий - в режиме реального времени исследовать эффективность предложенной методики терапии и быстро корректировать ее для достижения наилучших результатов в лечении пациентов.

Перечисленные выше четыре лечебных препарата включены ВОЗ в перечень приоритетных лекарств, рекомендованных к использованию в поисках методов лечения Covid-19.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 24 марта в мире уже более 380 тысяч человек инфицированы Covid-19, 16 558 человек умерли, выздоровели 102 429 пациентов.