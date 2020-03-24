Антимонопольный комитет требует от сетей супермаркетов быстро предоставлять данные о ценах на продукты
Об этом сообщила пресс-служба комитета.
В ведомстве отметили, что за эти дни наблюдают рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ.
В частности, по состоянию на 24 марта в некоторых регионах АМКУ выявил, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.
"Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и т.д.", - указано в сообщении.
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