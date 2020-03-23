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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ, которым перенес весенний призыв

Зеленский подписал указ, которым перенес весенний призыв

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в указ, согласно которому были перенесены сроки весеннего призыва

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно документу, весенний призыв в Украине переносится с апреля-июня на май-июль 2020 года.

"Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: май - июль. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: в мае - июле 2020 года. Кабинету министров Украины привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования ", - говорится в документе.

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