Зеленский подписал указ, которым перенес весенний призыв

23 марта, 2020, 20:16

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно документу, весенний призыв в Украине переносится с апреля-июня на май-июль 2020 года.

"Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: май - июль. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: в мае - июле 2020 года. Кабинету министров Украины привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования ", - говорится в документе.

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