Из-за коронавируса Евросоюз приостановил действие Пакта стабильности и роста
Об этом заявили министры финансов стран-членов ЕС, передает "Радио Свобода".
"Пандемия COVID-19 привела к серьезному экономическому шоку, который уже оказывает существенное негативное влияние на Европейский союз. Последствия для нашей экономики будут зависеть как от продолжительности пандемии, так и от мер, принимаемых национальными властями и на европейском уровне", - говорится в заявлении.
Министры финансов стран ЕС также заявили о необходимости "решительного, амбициозного и скоординированного политического ответа" из-за сильного экономического спада, который ожидается в этом году.
"Министры, как и раньше, полностью привержены соблюдению Пакта стабильности и роста", - отмечается в заявлении.
Пакт стабильности и роста является базовым документом еврозоны. Он ограничивает уровень дефицита госбюджета стран на уровне 3% ВВП, а предел государственного долга - на уровне 60% ВВП.
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