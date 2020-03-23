Из-за коронавируса Евросоюз приостановил действие Пакта стабильности и роста

23 марта, 2020, 22:42

В понедельник, 23 марта, страны Евросоюза в результате пандемии коронавируса прекратили действие Пакта стабильности и роста

Об этом заявили министры финансов стран-членов ЕС, передает "Радио Свобода".

"Пандемия COVID-19 привела к серьезному экономическому шоку, который уже оказывает существенное негативное влияние на Европейский союз. Последствия для нашей экономики будут зависеть как от продолжительности пандемии, так и от мер, принимаемых национальными властями и на европейском уровне", - говорится в заявлении.

Министры финансов стран ЕС также заявили о необходимости "решительного, амбициозного и скоординированного политического ответа" из-за сильного экономического спада, который ожидается в этом году.

"Министры, как и раньше, полностью привержены соблюдению Пакта стабильности и роста", - отмечается в заявлении.

Пакт стабильности и роста является базовым документом еврозоны. Он ограничивает уровень дефицита госбюджета стран на уровне 3% ВВП, а предел государственного долга - на уровне 60% ВВП.

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