 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИнформацию о якобы отставке Емца лучше уточнить у тех, кто ее распространяет, - МОЗ

Информацию о якобы отставке Емца лучше уточнить у тех, кто ее распространяет, - МОЗ


фото: hvylya
Министерство здравоохранения продолжает работать в усиленном режиме

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь МЗ Артем Дехтяренко.

"Министерство и министр отвечают только за свои действия. Мы продолжаем работать в усиленном режиме 24/7, как и делали это раньше, ничего не меняется", - заявил Дехтяренко.

Отметим, сегодня, 23 марта, ряд СМИ и двое нардепов написали, что Емец уходит в отставку. Причину не назвали.

  • Напомним, Емец заявил , что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать