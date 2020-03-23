Информацию о якобы отставке Емца лучше уточнить у тех, кто ее распространяет, - МОЗ

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь МЗ Артем Дехтяренко.

"Министерство и министр отвечают только за свои действия. Мы продолжаем работать в усиленном режиме 24/7, как и делали это раньше, ничего не меняется", - заявил Дехтяренко.

Отметим, сегодня, 23 марта, ряд СМИ и двое нардепов написали, что Емец уходит в отставку. Причину не назвали.