В Украине во время время карантина активизировались рейдеры, - Опендатабот
Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
Отмечается, что 13 марта собственник харьковской компании ООО "Юридическая инвестиционная компания" Форум "Михаил Лысенко получил от Опендатабот сообщение о том, что в его компании сменились собственники и директора.
"Новым директором и единоличным владельцем стал неизвестный - Заика Олег Анатольевич", - говорится в сообщении.
"Юристы компании сразу обратились в органы прокуратуры и Антирейдерской комиссии Минюста для защиты своей компании. Однако сейчас профильные государственные органы приостановили свою работу из-за карантина.
Пока удалось выяснили, что незаконные регистрационные действия проводил государственный регистратор из Херсонской области - Мустафаев Фарит Анварович. Этот регистратор также является фигурантом в нескольких уголовных производствах и ответчиком по гражданским делам в связи с незаконное регистрационными действиями ", - добавили в Опендатабот.
"Скорее всего, рейдерство было нужно, чтобы захватить имущество нашей компании - трех квартир в Харькове", - заявил законный директор и соучредитель компании Михаил Лысенко.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-