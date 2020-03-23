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Espreso.tvОбществоВ Украине во время время карантина активизировались рейдеры, - Опендатабот

В Украине во время время карантина активизировались рейдеры, - Опендатабот

В связи с противодействием коронавирусу путем введения карантина в Украине активизировались рейдеры

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что 13 марта собственник харьковской компании ООО "Юридическая инвестиционная компания" Форум "Михаил Лысенко получил от Опендатабот сообщение о том, что в его компании сменились собственники и директора.

"Новым директором и единоличным владельцем стал неизвестный - Заика Олег Анатольевич", - говорится в сообщении.

"Юристы компании сразу обратились в органы прокуратуры и Антирейдерской комиссии Минюста для защиты своей компании. Однако сейчас профильные государственные органы приостановили свою работу из-за карантина.

Пока удалось выяснили, что незаконные регистрационные действия проводил государственный регистратор из Херсонской области - Мустафаев Фарит Анварович. Этот регистратор также является фигурантом в нескольких уголовных производствах и ответчиком по гражданским делам в связи с незаконное регистрационными действиями ", - добавили в Опендатабот.

"Скорее всего, рейдерство было нужно, чтобы захватить имущество нашей компании - трех квартир в Харькове", - заявил законный директор и соучредитель компании Михаил Лысенко.

 

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