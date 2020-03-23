В Сербии парня арестовали на 30 суток за угрозы заразить продавщицу коронавирусом
23 марта, 2020, 15:46
В Сербии парня арестовали на 30 суток за угрозы заражения коронавирусом
Об этом сообщает Балканский обозреватель.
25-летний мужчина заявил продавщице магазина, что приехал из Италии, и они все теперь будут заражены.
Инцидент произошел в городе Княжевац.
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Парень был задержан, его обвинили в уголовном преступлении - попытке вызвать панику и беспорядок.
По решению суда его отправили на 30 суток в тюрьму.
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