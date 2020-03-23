В Сербии парня арестовали на 30 суток за угрозы заразить продавщицу коронавирусом

23 марта, 2020, 15:46

В Сербии парня арестовали на 30 суток за угрозы заражения коронавирусом

Об этом сообщает Балканский обозреватель.

25-летний мужчина заявил продавщице магазина, что приехал из Италии, и они все теперь будут заражены.

Инцидент произошел в городе Княжевац.

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Парень был задержан, его обвинили в уголовном преступлении - попытке вызвать панику и беспорядок.

По решению суда его отправили на 30 суток в тюрьму.