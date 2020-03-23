В России главинфекционистка Ставрополья заразилась коронавирусом, скрыла это и проводила массовые лекции

23 марта, 2020, 18:04

В РФ на главную инфекционистку Ставропольского края Ирину Санникову завели уголовное дело за нарушение карантина по COVID-19

Об этом сообщает Настоящее время .

На прошлой неделе стало известно, что Санникова вернулась из Мадрида, Испания, но не стала соблюдать карантин, который рекомендовал Роспотребнадзор, и вышла на работу, несмотря на то, что чувствовала симптомы простуды.

Во время болезни Санникова участвовала в большой конференции, проводила пары, а также посещала местную инфекционную больницу, которую пришлось закрыть на карантин. Через некоторое время женщина попала в больницу, где у нее был диагностирован коронавирус.

"Сейчас пациентка находится в краевой клинической инфекционной больнице, в изолированном боксе. Женщине оказывается необходимая медицинская помощь, состояние пациентки - средней тяжести, стабильное", - сообщается на сайте губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Там также отмечается, что с подозрением на коронавирус госпитализированы 11 человек из окружения Санниковой.

Позже она призналась, что скрыла от руководства поездку в Испанию.

"Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по статьям 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность) УК РФ", - отмечают в ведомстве .

Согласно первой инфекционистке грозит до двух лет лишения свободы, по второй - также до двух лет, если нанесенный ее действиями ущерб будет признан большим.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что Санникова долгое время работает инфекционистом, поэтому у нее "притупилась бдительность" и ей могло показаться, что её "не берет ни одна зараза".

Он призвал не возбуждать против нее уголовное дело: "Она должна будет быть наказана, и ее накажут. Но никаких уголовных дел не надо", - заявил Онищенко телеканала 360.

Напомним, количество случаев заражения коронавируса в мире превысило 335 тысяч человек. Погибли 14 600 больных.

В то же время более чем 97 тысячам людей удалось выздороветь.

В России коронавирус официально подтвердили у 367 человек.

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