В правительстве планируют частично компенсировать расходы на коммунальные услуги на карантине для 3 млн украинских семей

23 марта, 2020, 10:30

В Министерстве социальной политики предлагают ввести дополнительные выплаты для получателей субсидий на оплату коммунальных услуг

Об этом во время брифинга сообщила Министерка Марина Лазебная, передает Еспресо.TV

"Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина ", - сказала Лазебная.

Она отметила, что на ближайшем заседании правительства министерство будет инициировать решение о дополнительной компенсации расходов на 3 млн домохозяйств, получающих субсидии, для оплаты коммунальных услуг на период карантина.

"Мы это сделаем за счет увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом, холодной и горячей воды", - пояснила Лазебная.

"Каждая семья, которая получает субсидии, получит дополнительную компенсацию за эти расходы (оплата коммунальных услуг на время карантина - ред.) В среднем это будет около 300 грн", - отметила министр.

Также она сообщила, что правительство планирует упростить порядок предоставления субсидий для граждан, потерявших работу в связи с карантином.